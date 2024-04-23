"بلغ عن المخالف".. حملات شرسة لـ"مباحث التموين" لمتابعة التزام المخابز بالتسعيرة

واصلت مباحث التموين بالجيزة حملاتها المكثفة لمتابعة التزام المخابز في انحاء المحافظة، بتسعيرة الخبز ومراقبة الأسعار.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام المخابز السياحية والإفرنجية بالقرار الوزاري، رقم 15 لسنة 2024، بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص القرار، على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا 150 قرشًا، ووزن 40 جرامًا 75 قرشًا، ووزن 25 جرامًا 50 قرشًا، وشمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ150 قرشًا لوزن 50 جرامًا، و100 قرش لوزن 35 جرامًا.

واستهدفت الحملات المشتركة من مباحث التموين ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك المخابز السياحية والإفرنجية بمحافظة الجيزة، للتأكد من التزامها بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد إنتاج الخبز السياحي والفينو.

وشدد مدير مباحث التموين بالجيزة على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تعمل في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

عقوبة المخالفين لتسعيرة "رغيف العيش"

وتم التنبيه على أصحاب المخابز بأنه في حالة وجود أية مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقًا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يُعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.

وتطبق العقوبات على كل من يخالف قرار تطبيق أسعار العيش السياحي الفينو والبلدي الجديدة أو يتلاعب بأوزان الرغيف، مؤكدة تكثيف حملاتها الرقابية لضبط الأسواق، لافتة إلى التعامل بكل حسم وحزم مع المخالفين وفقًا للمواد المنصوص عليها بالقانون، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار.

وقالت مصادر أمنية، إن كل من يخالف أسعار وتداول الخبز، أو عرضها بسعر يزيد عن سعرها أو فرض على المشتري شراء سلعة أخري بجانبها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة أنّه وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، وفقًا لنص المادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنّ من يتلاعب بأوزان الخبز أو يخالف الأوزان المقررة، يُعرض نفسه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، وفقًا للمادة 2 من القانون رقم 281 لسنة 1994 اضافة الى غلق المحل.

وخصص جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين أرقام هواتف وخط ساخن للابلاغ عن المخالفين وهي:

19588 الخط الساخن

01255508688

01155508851