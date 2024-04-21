الأحد 21 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 125 مخالفة تموينية في حملات لمباحث "تموين الغربية"

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملات مُشكلة من مباحث التموين في محافظة الغربية، بقيادة العقيد عمرو الطوخي، رئيس مباحث التموين بالغربية، من ضبط 125 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والمحلات التجارية والأسواق، بمراكز ومدن المحافظة، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق، ومصادرة السلع المغشوشة والفاسدة، حسب تعليمات وتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية.

 

تلقى العقيد عمرو الطوخى، رئيس مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط وأفراد الإدارة، بتحرير 125 مخالفة متنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر ومغشوشة، ومنتهية الصلاحية، وتلاعبًا في الأوزان، وبدون مستندات ولا فواتير، وعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة.

 

كما تمكنت مباحث التموين بالغربية، بقيدة العقيد عمرو الطوخي رئيس مباحث التموين، من ضبط صاحب مخبز بلدى بمركز طنطا، لتصرفه فى كمية من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء بدلا من تسويتها فى المخبز وتسليمها للمواطنين.

 

وضبطت حملة مباحث التموين بالغربية، صاحب مخبز بلدي، مقيم بإحدى قرى مركز طنطا، لتصرفه فى طني دقيق بلدى مدعم، معبأة فى شكائر زنة للشيكارة 50 كيلو، بإجمالي 4خ شيكارة، دون أن يتم تسويتها فى المخبز وتسليمها للمواطنين بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 


وكان محافظ الغربية، قد وجه بضرورة تكثيف الحملات التموينية والصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وهيئة سلامة الغذاء والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كل البيانات المدونة على السلع، ومنع كل صور الغش التجارى والتلاعب في أسعار السلع الأساسية.

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