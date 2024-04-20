السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بالمحلة الكبرى في الغربية

مخبز
مخبز

حررت حملة مديرية التموين بالغربية، 22 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبري، خلال 24 ساعة، تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار تشديد الرقابة على المخابز البلدية وحركة الدقيق المدعم، وذلك عقب جرد الرصيد الفعلي وشاشة الصرف.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وحازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبري، وحررت 22 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم حمل شهادات صحية، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا جميعًا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

كما نجحت الحملة التي شنتها إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بالتعاون مع إدرة تموين زفتى، بقيادة المحاسب أسامة زكي، قد أسفرت عن ضبط مخبز بلدي، قام بتجميع دقيق بلدي مدعم والمحظور تداوله، بلغ 50 شيكارة زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرامًا، وخزنه بمخزن تابع للفرن، بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم تحريز الكمية التي بلغت 2.5 طن من الدقيق المدعم.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية إلى أن الحملات التموينية متواصلة ليلًا ونهارًا على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، حسب تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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