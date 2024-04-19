الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"توزيع الميراث كشف الجريمة".. كواليس مُثيرة فى مقتل مُسنة بمدينة زفتى

ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية

حادث مروع هز مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد اكتشاف مقتل سيدة تُدعى "صباح فتة، 70 عامًا"، على يد أحد الأشخاص بدافع السرقة، ولم تُكتشف الجريمة إلا بعد مرور 4 أيام من دفن السيدة.

كواليس اكتشاف الجريمة 

اكتشف ورثة المجني عليها، الجريمة حين قرروا توزيع مصوغاتها الذهبية وفقًا لوصيتها، إلا أنهم فوجئوا باختفاء مجوهراتها من المنزل فقرروا إبلاغ الشرطة.

وأكدت بنات السيدة وزوجة ابنها أنهن لم يجدن أي مصوغات ذهبية خلال عمليات الغسل والتكفين، وعند مراجعة كاميرات الشارع، تبين دخول أحد الأشخاص إلى المنزل يوم الوفاة وخرج قبل وصول ابنها الذي اكتشف وفاتها.

وتم العثور على جثتها مسجاة على أرض المنزل في نهار يوم 30 رمضان، وتم نقلها إلى المستشفى العام بزفتى حيث أكد الأطباء وفاتها، وأنها فارقت الحياة قبل وصولها للمستشفي وتمت إعادة جثتها إلى المنزل لإتمام مراسم الدفن والعزاء، ونظرًا لمعاناتها من عدة أمراض وكبر سنها، لم يتشكك أحد في وفاتها جنائيًا.

شكوك خلال الغُسل 

وأثناء عملية الغُسل، لاحظت السيدة التي قامت بالعمل وجود آثار على فم ووجه السيدة المتوفاة، وأخبرت ابن الراحلة وزوجها، ولكن تم تفسير ذلك على أنها سقطت وربما اصطدمت بالأرض، ولم يتوقع أحدٌ في ذلك الوقت أن هذه الآثار قد تكشف عن جريمة قتل وسرقة.

مباحث زفتى تكشف تفاصيل الجريمة 

ونجحت مباحث زفتى في كشف ملابسات الجريمة، وتبين أن الجاني، الذي يُدعى م.ا ويبلغ من العمر 27 عامًا، قام بقتل السيدة بطريقة الخنق للسطو على المصوغات والمال، وتم القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة بدافع السرقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يترصد المنزل واستغل وظيفته كمندوب مساعد لجمع فواتير الغاز، والتي بدأ العمل بها منذ 5 أشهر مساعدًا للمحصل الأساسي، للاقتراب من المنازل والتجسس على أصحابها، وبالفعل نفذ جريمته واستعان بصديقته من إحدى قري مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في بيع المصوغات الذهبية وأخفي الأموال لديها، وتم ضبطها أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم وتم تحرير المحضر اللازم، وتقديمه إلى النيابة العامة، والتي قام بتمثيل الجريمة أمامها  وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة القضية، ووجهت له تهمة القتل العمد بدافع السرقة، ومن المتوقع أن تتم محاكمته في الأيام القليلة المقبلة في محاكمة عاجلة.

حادثة مروعة هزت مدينة زفتى وفاة سيدة ت دعى صباح فتة بدافع السرقة اكتشاف الجريمة بعد أربعة أيام من دفن السيدة توزيع ممتلكاتها حسب وصيتها لم يجدوا الذهب والمصوغات الخاصة بها وجود شخص دخل المنزل يوم الوفاة مراسم الدفن والعزاء لمدة ثلاث أيام قاموا بإبلاغ الشرطة كمندوب مساعد لجمع فواتير الغاز

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