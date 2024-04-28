الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المؤلف وليد يوسف يروى موقفًا إنسانيًا جمعه بالراحل نور الشريف

المؤلف وليد يوسف
المؤلف وليد يوسف

روى المؤلف وليد يوسف موقفا إنسانيا جمعه بالنجم الراحل نور الشريف في عام 2008، وذلك أثناء كتابته وتحضيراته للجزء الثاني من المسلسل الشهير الدالي.

نشر وليد يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" عددا من الصور التي تجمعه بالنجم الراحل نور الشريف وعلق قائلا: "بمناسبة عيد ميلادك افتكرت اللي عملته معايا مرة يوم عيد ميلادي في 2008 الفترة دي انا كنت في معسكر كتابة الجزء الثاني من الدالي بعيد جدا عن القاهرة وكان بقالي كتير لوحدي ومضغوط وجه يوم عيد ميلادي وانا لوحدي فقضيت يوم مش أحسن حاجة".

وأضاف: "وثاني يوم لقيت الأستاذ يوسف شرف الدين بيكلمني العصر وبيطلب مني انزل ضروري علشان فيه مشكلة في الحلقات وفيه اجتماع في بيت الأستاذ نور في زايد علشان نراجعها سوا وكان الوقت ضيق لدرجة إني اتاخدت مخالفتين رادار على الطريق وانا راجع على القاهرة عشان أكون موجود في الميعاد وفعلا لقيت الأستاذ محمد فوزي المنتج والأستاذ يوسف موجودين والأستاذ نور كان فوق ونزل لابس لبس خروج وقال الأحسن إننا نخرج نتكلم ونتناقش برة في الحلقات".

وتابع: "ومشينا ورا بعض بالعربيات لحد ما لقيت نفسي في مكان علي النيل في الزمالك ودخلت وراهم وانا مش فاهم ليه التعب ده كله واحنا كان ممكن نقعد في بيت الأستاذ نور نتناقش كالعادة..المفاجأة بقى إني لقيت كل أبطال الجزء الثاني والمنتج وائل عبد الله واستاذ محسن نصر مدير تصوير الجزء الثاني وأبطال الجزء الثاني الجداد وكمان أصحابي اللي برة المسلسل وعارفين انهم قريبين مني موجودين على مجموعة ترابيزات وزينة عيد الميلاد موجوده وعزومه عشا للموجودين وتورتة كبيرة احتفالا بعيد ميلادي اللي انا كنت فاكر قبلها بيوم أنه أسوء عيد ميلاد مريت بيه وأنا لوحدي طبعا بعد المفاجأة الجميلة دي رجعت كملت المعسكر بنفس مفتوحة جدا وأكلت الورق أكل الله يرحمه أدرك من غير ما أقول ولا اشتكي أني كنت في حاجة لدفعة معنوية علشان أقدر أكمل بنفس الروح والحماس والطاقة منتهى الإحساس بالآخرين والقدرة على التعامل مع النفس البشرية".

واختتم المنشور قائلا: "وزي ماعمل معايا وفي نفس اليوم 2008 فاجأنا الأستاذ هو كمان وعملنا عيد ميلاده في هيلتون برج العرب واحنا بنصور مشاهد العجمي هناك ومن سعادته بالاحتفال رقص وحطب بالعصا مع الفرقة الموسيقية التي أحضرها مدير الأوتيل تقديرا منهم لنجم كبير شرف المكان".

المؤلف وليد يوسف نور الشريف الدالي انستجرام وائل عبد الله محسن نصر

مواد متعلقة

فيلم "شقو" يتجاوز حاجز 57 مليون جنيه إيرادات فى 19 يومًا

شريف منير يروج لفيلم "السرب" بصور جديدة من الكواليس

الثلاثاء.. دينا الشربينى ضيفة لميس الحديدى

الليلة.. المخرج محمد سلامة ضيف Extra News

رامى جمال يشكر جمهوره لنجاح ألبومه الجديد "خلينى أشوفك"

أبرزها أنف وثلاث عيون.. جوائز الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية

رامى جمال يواصل تصدره "يوتيوب" بأغنيات ألبومه الجديد "خلينى أشوفك" (فيديو)

جمال العدل لـ"الدستور": المتحدة قدمت تسهيلات كثيرة للوسط الإنتاجى

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة