المؤلف وليد يوسف يروى موقفًا إنسانيًا جمعه بالراحل نور الشريف

روى المؤلف وليد يوسف موقفا إنسانيا جمعه بالنجم الراحل نور الشريف في عام 2008، وذلك أثناء كتابته وتحضيراته للجزء الثاني من المسلسل الشهير الدالي.

نشر وليد يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور العالمي "إنستجرام" عددا من الصور التي تجمعه بالنجم الراحل نور الشريف وعلق قائلا: "بمناسبة عيد ميلادك افتكرت اللي عملته معايا مرة يوم عيد ميلادي في 2008 الفترة دي انا كنت في معسكر كتابة الجزء الثاني من الدالي بعيد جدا عن القاهرة وكان بقالي كتير لوحدي ومضغوط وجه يوم عيد ميلادي وانا لوحدي فقضيت يوم مش أحسن حاجة".

وأضاف: "وثاني يوم لقيت الأستاذ يوسف شرف الدين بيكلمني العصر وبيطلب مني انزل ضروري علشان فيه مشكلة في الحلقات وفيه اجتماع في بيت الأستاذ نور في زايد علشان نراجعها سوا وكان الوقت ضيق لدرجة إني اتاخدت مخالفتين رادار على الطريق وانا راجع على القاهرة عشان أكون موجود في الميعاد وفعلا لقيت الأستاذ محمد فوزي المنتج والأستاذ يوسف موجودين والأستاذ نور كان فوق ونزل لابس لبس خروج وقال الأحسن إننا نخرج نتكلم ونتناقش برة في الحلقات".

وتابع: "ومشينا ورا بعض بالعربيات لحد ما لقيت نفسي في مكان علي النيل في الزمالك ودخلت وراهم وانا مش فاهم ليه التعب ده كله واحنا كان ممكن نقعد في بيت الأستاذ نور نتناقش كالعادة..المفاجأة بقى إني لقيت كل أبطال الجزء الثاني والمنتج وائل عبد الله واستاذ محسن نصر مدير تصوير الجزء الثاني وأبطال الجزء الثاني الجداد وكمان أصحابي اللي برة المسلسل وعارفين انهم قريبين مني موجودين على مجموعة ترابيزات وزينة عيد الميلاد موجوده وعزومه عشا للموجودين وتورتة كبيرة احتفالا بعيد ميلادي اللي انا كنت فاكر قبلها بيوم أنه أسوء عيد ميلاد مريت بيه وأنا لوحدي طبعا بعد المفاجأة الجميلة دي رجعت كملت المعسكر بنفس مفتوحة جدا وأكلت الورق أكل الله يرحمه أدرك من غير ما أقول ولا اشتكي أني كنت في حاجة لدفعة معنوية علشان أقدر أكمل بنفس الروح والحماس والطاقة منتهى الإحساس بالآخرين والقدرة على التعامل مع النفس البشرية".

واختتم المنشور قائلا: "وزي ماعمل معايا وفي نفس اليوم 2008 فاجأنا الأستاذ هو كمان وعملنا عيد ميلاده في هيلتون برج العرب واحنا بنصور مشاهد العجمي هناك ومن سعادته بالاحتفال رقص وحطب بالعصا مع الفرقة الموسيقية التي أحضرها مدير الأوتيل تقديرا منهم لنجم كبير شرف المكان".