عرض 3 أفلام بفعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية (صور)

أقام المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وعرض خلال الفعاليات ثلاثة أفلام هما الفيلم الروائي القصير "وثالثهما" إخراج حمدي وهبة، ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية ما بين الاتفاق والاختلاف.

كما عرض خلال الفعاليات الفيلم الروائي القصير "باب البحر" إخراج إسراء أسامة ويناقش الفيلم رحلة ذاتية لفتاة تقرر الابتعاد عن والديها لتكتشف معنى الاستقلال في رحلة لاكتشاف الذات.

وأخيرا تم عرض الفيلم التسجيلي "البر المزيون" إخراج أحمد عصام ويدور بشكل توثيقي عن بحيرة المأمور بالواحات وطبيعة المكان والتي تشكلت من خلال ظروف طبيعية، يحاكيها الفيلم وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة ادارها الناقد السينمائي أحمد عسر وتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، والحضور مجاني للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات الحفل.

بدء تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73)

وكان المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، قد أعلن عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي أبطال من دهب (أكتوبر 73) للمخرج شريف جابر سالم.

وأوضح مخرج الفيلم انه سعيد بالتعاون مع المركز القومي للسينما في انتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والادوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

وقد قامت الدكتورة قدرية سعيد بإعداد المادة العلمية للفيلم، كما يشارك بالفيلم كلًا من مدير التصوير "مينا منيس"، مهندس الصوت "إسلام عبد السلام"، مهندس الديكور "أشرف فاضل"، مدير الإنتاج "الدكتور جيهان إبراهيم"، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة الإنتاج المخرجة رانية محمود.

عروض أفلام نادي سينما أوبرا الإسكندرية

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