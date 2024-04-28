خريطة حفلات نجوم الغناء احتفالا بشم النسيم 2024

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي لإحياء حفلات غنائية خلال الأيام المقبلة وذلك احتفالا بعيد شم النسيم 2024 أبرزهم النجم تامر حسني وحكيم ورامي جمال وغيرهم من نجوم الغناء.

ويرصد الدستور في السطور التالية خريطة حفلات شم النسيم 2024

رامي جمال - الإسكندرية

يحيي المطرب رامي جمال، حفلا غنائيا غدا الإثنين الموافق 29 أبريل بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وذلك داخل أحد النوادي الشهيرة بمحافظة الإسكندرية.

تامر حسني - العين السخنة

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم بأحد المنتجعات في العين السخنة، وذلك يوم الجمعة المقبل 3 مايو بالتزامن مع أعياد شم النسيم.

وأتاحت شركة تذكرتي الحجز على تذاكر الحفل والتي بدأت أسعارها من 1500 جنيه إلى 4000 الاف جنيه.

تامر عاشور ومحمود العسيلي - القاهرة الجديدة

يستعد كل من النجم تامر عاشور والمطرب محمود العسيلي، لإحياء حفلا غنائيا ضخما مساء يوم 10 مايو المقبل وذلك داخل إحدى الحدائق الكبرى بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وطرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور ويرصد الدستور في السطور التالية أسعار تذاكر حفل تامر عاشور ومحمود العسيلي الفئة الأولى بمبلغ 20 ألف جنيها وهي عبارة عن طاولة تسمح بدخول 10 أفراد، والفئة الثانية بمبلغ 2000 جنيها مصريا للفرد الواحد، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيها مصريا للفرد الواحد.

حكيم - روبي - نيكول سابا - مصطفى حجاج - حمادة هلال -محمود العسيلي - أبو - شارموفرز - هشام عباس



ويستعد كل من النجم حكيم والنجمة روبي والنجم حمادة هلال، والمطربة اللبنانية نيكول سابا، لإحياء حفلا غنائيا داخل أحد النوادي الرياضية الشهيرة بفروعه المختلفة وذلك في يوم 9 مايو المقبل.

الموسيقار عمر خيرت - الكوي ت

يحيي الموسيقار عمر خيرت حفلين موسيقيين على مسارح بالكويت، يومي الخميس والجمعة 16 و17 مايو المقبل، رفقة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، ضمن حفلات مهرجان ليالي العمر، بالتزامن مع احتفالات أعياد شم النسيم.

مروة ناجي - دار الأوبرا المصرية

تحيى المطربة مروة ناجى حفل عيد الربيع وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس 2 مايو المقبل حيث من المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 8:30 مساءً.

وتغنى مروة ناجي في الحفل بصحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تحت قيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وينطلق تحت عنوان "بليغ ووردة"، ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال بليغ ووردة.

راغب علامة - الولايات المتحدة الأمريكية

يحيى المطرب راغب علامة حفلا غنائيا يوم 3 مايو في أمريكا وذلك ضمن جولته الفنية هناك حيث يعد هذا الحفل الرابع له ويشدو راغب علامة بعدد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره في أمريكا حيث يقدم باقة من أغانيه القديمة والحديثة.