السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تامر عاشور يبدع فى أغنية "مصر مبتنساش شهيد" أمام الرئيس السيسى

تامر عاشور
تامر عاشور

أبدع الفنان تامر عاشور في غناء "مصر مبتنساش شهيد" خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد الرئيس السيسي عرضًا للجنود عن الفداء للوطن بأرواحهم في أي محنة أو اختبار للعيش بأمن وأمان بأيدي أبنائه، متعهدين باستكمال ذلك أمام أي تحديات بإصرار وتحمل واجتياز المحنة، والبقاء سندًا وأمانًا للوطن بأيد واحدة وهدف واحد ومصير واحد، مؤكدين أن يوم عيد الشهيد هو مجد للأوطان.

شهيد لقوات المسلحة المطرب تامر عاشور السيسي الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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