السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مميتة وأثارت الرعب فى أوروبا.. متخصص فى علم الفيروسات يُحذر من "حمى الببغاء"

حمى الببغاء
حمى الببغاء

قال الدكتور يحيى مكي، المتخصص في علم الفيروسات،إن  الطيور حاملة للبكتيريا، وحمى الببغاء (كلاميديا الببغاء) مرض معروف عند الحيوانات، ويصاب به 450 نوعا من الطيور، ومنها الببغاء، وهو منتشر من سنة لأخرى، تصيب مربي الطيور أو البيطري أو البائع، عندما تنتقل الطيور من قارة لقارة.

وأوضح خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن العدوى تنتشر عن طريق نفايات الطيور من بقايا تغذية، تشبه الغبار ويستنشقها المربي، فتدخل الرئتين وتصيب الشخص.

وأردف أن الإنسان تصيبه البكتيريا عن طريق الطيور عند الاقتراب منها، خاصة الببغاء عندما يخاطبها صاحبها.

متخصص يطالب السلطات المصرية بالمراقبة الشديدة للحيلولة دون انتشار حمى الببغاء

ولفت إلى أن بكتيريا الكلاميديا لمدة سنوات كانت تحتسب أنها فيروسات، لكن في تسعينيات القرن الماضي صنفت كبكتيريا لأنها تدخل في خلية الرئة أو القلب، خاصة العضو الأول الذي يصاب الرئتين، وتتكاثر البكتيريا مسببة حمى وصداعا وقيئا وإسهالا، وإذا انتشرت بكثرة تكون خطرة ومميتة.

ونوه إلى أن منظمة الصحة أعلنت عن حالات في ألمانيا والنمسا وبلجيكا.

ونصح البيطري والمربي باستخدام قناع لحماية نفسه، كما أوصي السلطات المصرية بالمراقبة الشديدة عند تبادل الطيور. 

حمى الببغاء كلاميديا الببغاء القاهرة الإخبارية الكلاميديا بكتيريا الكلاميديا

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