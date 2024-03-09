السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مواجهات قوية مع قوات الاحتلال واستهداف جرافة بعبوات ناسفة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بوقوع مواجهات قوية مع قوات الاحتلال بمخيم نور الشمس بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، واستهداف جرافة إسرائيلية بعبوات ناسفة.

وقالت فصائل فلسطينية، أمس الجمعة، إنها نفذت كثيرًا من العمليات النوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، والتي أوقعت جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمائن محكمة.

كما أضافت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن عملياتها ضد جنود الاحتلال تركزت في مناطق التوغل بشمال غزة وجنوبها.

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