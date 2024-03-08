ناقدة فنية: "الاختيار" من المسلسلات الباقية والجمهور يبحث عن المصداقية

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، إن الإنتاج الدرامي في السنوات الأخيرة تميز بوجود العديد من المسلسلات الباقية التي لا يمل المشاهد من متابعتها كلما عرضت على الشاشة الصغيرة.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "بصراحة" تقديم الإعلامية رانيا هاشم على قناة "الحياة"، أن مسلسل الاختيار، من هذه النوعية من المسلسلات التي لا يمل الجمهور من مشاهدتها، مردفة: "الناس لا تبحث عن الجدية، وإنما تبحث عن المصداقية، والمحتوى الجيد يمكن أن يقدم عدد أجزاء لا متناهي".

ولفتت إلى أن مسلسل جزيرة غمام للفنان أحمد أمين، هو أيضا من المسلسلات الباقية، لأنس "متأسس" سياسة واقتصاد واجتماع، وبه رسائل تستهوي المشاهد".

وأشارت إلى أن طبيعة المشاهد، أصبحت تميل لعدد حلقات أقل، والجمهور يبحث عن المحتوى الجيد، والدليل مسلسل الكبير أوي 8 أجزاء ما زالت الناس تنتظره، وتشاهده بدون ملل.