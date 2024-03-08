الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

9 شهداء بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها الاحتلال على رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 9 شهداء، بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها طيران الاحـتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي غزة منذ فجر اليوم.

مراسل القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى والمجازر فى غزة لا تتوقف

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، للتفاصيل اضغط هنا.

القاهرة الإخبارية غزة غارات إعلام فلسطينية اطفال الإحتلال الإسرائيلي

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