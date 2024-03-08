9 شهداء بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها الاحتلال على رفح الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بارتقاء 9 شهداء، بينهم 3 أطفال جراء غارات نفذها طيران الاحـتلال الإسرائيلي على منزلين في رفح جنوبي غزة منذ فجر اليوم.

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء، للتفاصيل اضغط هنا.