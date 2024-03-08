مراسل القاهرة الإخبارية: القصف المدفعى والمجازر فى غزة لا تتوقف

قال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، والقصف باستخدام المدفعيات أو قصف الطيران للتوغل والتقدم في المناطق الشمالية والجنوبية، ليزداد عدد الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

وأضاف "جبر" اليوم خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 30878 ألف شهيد، موضحا أنَّه قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارة مدنية بمنطقة جنوب «خان يونس»، مما أدى لارتقاء شهيدين على الأقل وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

وأكد أن المجازر الإسرائيلية لا تتوقف، والغارة الإسرائيلية التي تمت الإشارة إليها تزامنت مع غارة أخرى استهدفت فيها الطائرات الإسرائيلية منزلين بالمنطقة الشرقية لخان يونس، واللذين كانا مأهولين بالسكان من النازحين، ما أدى لارتفاع أعداد الضحايا.

وأوضح أن تعداد الشهداء الذين سقطوا خلال الساعات الأخيرة في ارتفاع مستمر نتيجة العدوان الإسرائيلي، والغارات الأخيرة باغتت خلالها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف بشكل مباشر على بيوت الفلسطينيين.