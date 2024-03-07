رئيس وزراء السويد: انضمامنا لحلف الناتو انتصار كبير ومحل قوة لنا

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" انتصار كبير ومحل قوة لنا.

وأضاف كريستيرسون، اليوم الخيمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اليوم هو لحظة تاريخية عقب انضمام السويد لحلف الناتو، كما أننا سعداء بالدعم الذي تلقته السويد والقيادة القوية من الإدارة الأمريكية لتمهيد الطريق نحو تصديق هذا الانضمام.

وتابع: "نحن فخورون بانضمامنا لحلف الناتو، كما أننا سنلبي توقعات الأعضاء وسنقف متحدين ومتضامنين وسنتقاسم المسئوليات والمخاطر مع حلفائنا".