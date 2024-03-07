الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

من على بعد أمتار قليلة.. الرئيس الأوكرانى ينجو من الموت بعد هجوم روسى

غيث مناف
غيث مناف

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في أوديسا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أبدى أسفه وتعازيه للمواطنين الذين قتلوا، أمس، البالغ عددهم 5 أشخاص، جراء قصف بمُسيّرات روسية استهدفت ميناء أوديسا بالتزامن مع موكب الرئيس الأوكراني الذي كان لا يبتعد عن الاستهداف سوى حوالي 150 مترًا، حسب وصف بيان الإدارة العسكرية بأوديسا.

وأضاف "مناف"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان أشار إلى أن هذا الاستهداف ليس اعتياديًا، ولكن كان ينوي استهداف الرئيس الأوكراني بصفته الشخصية كونهم يعلمون جيدًا أن "زيلنسكي" متواجد بالقرب من الميناء الذي زاره يوم أمس رفقة رئيس الوزراء اليوناني.

وأشار إلى أن البيان يشير إلى أن هناك استهدافًا طال بعض المنشآت المدنية وإحدى الكنائس التي كان يؤدي بداخلها بعض الصلوات على أحد الجثامين الذين قتلوا في يوم استهداف البرج السكني الشاهق في 2 مارس الجاري.

ولفت إلى أن كل هذه التطورات تستفيد منها أوكرانيا من خلال دعم عسكري سخي سيعود مجددًا لها، وهذا الشيء الذي أشار إليه مجموعة من الخبراء والمحللين الذين شكروا روسيا جراء استهدافهم الرئيس الأوكراني، وقالوا إنه بسبب هذا الاستهداف سيعود مجددًا الدعم السخي لأوكرانيا.

القاهرة الإخبارية الرئيس الأوكراني جولة المراسلين زيلنسكي

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