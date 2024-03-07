الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: ألمانيا تعارض قرار إسرائيل بشأن بناء مزيد من المستوطنات

المستوطنات
المستوطنات

قال عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من برلين، إن ألمانيا تعارض قرار إسرائيل بشأن بناء مزيد من المستوطنات وأصدرت في ذلك بيانًا شديد اللهجة.

وأضاف مرزوق، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيان خرج على لسان وزيرة الخارجية الألمانية، فالوضع الألماني الحالي حرج للغاية بسبب قوة ألمانيا الاقتصادية ووضعها السياسي في العالم، ورغم أن ألمانيا تخرج أسبوعيًا ببيان، ولكن هذه المرة خرجت ببيان شديد اللهجة، يمكن القول إنه يعني أن إسرائيل هي التي تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، الذي تعمل عليه ألمانيا ومصر والأردن وغيرهم.

وأوضح أن البيان يوضح بشكل مباشر أن إسرائيل تقف حجر عثرة في عملية السلام في الشرق الأوسط، فوضع الحكومة الألمانية حرج للغاية وذلك لعلاقاتها المتشابكة مع دول الشرق الأوسط وفي نفس الوقت لا تستطيع الضغط على إسرائيل.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين برلين المانيا إسرائيل المستوطنات الشرق الأوسط

مواد متعلقة

خسائر فادحة فى صفوف الاحتلال إثر كمين المقاومة الفلسطينية غرب خان يونس

الفصائل الفلسطينية تستهدف أكثر من 20 جنديًا إسرائيليًا فى كمين محكم جنوب غزة

الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: معدل الوفيات جراء الجوع وسوء التغذية يرتفع بشكل مخيف فى غزة

رئيس الوزراء: الدولة تُخطط لعقد صفقات كبرى جديدة خلال الفترة المقبلة

روسيا تبلغ سفير أمريكا بأن 3 منظمات أمريكية غير مرغوب فيها

"القاهرة الإخبارية": اعتراض 9 صواريخ أطلقت على منطقة رأس الناقورة من لبنان

الأمن الروسى: إحباط هجوم إرهابى على أحد المبانى الإدارية فى مدينة كاريليا

"القاهرة الإخبارية": وقف تمويل الأونروا يمثل كارثة للبنان

الأكثر قراءة

ضبط 18 مسئولًا فى شركة الطيران الوطنية اختلسوا مليون دولار للاتجار بالنقد الأجنبى

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

عطل فنى يضرب فيسبوك

رويترز: استقرار سعر الجنيه بعد قرار التسعير العادل واتفاق صندوق النقد الدولى

السيطرة على حريق كلية الهندسة بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة