الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": وقف تمويل الأونروا يمثل كارثة للبنان

الأونروا
الأونروا

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يمثل كارثة للحكومة اللبنانية في دعم 200 ألف لاجئ فلسطيني لديها.

وأضاف سنجاب، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أزمة كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية بسبب القرار المتعلق بتمويل الأونروا، فالوكالة تقدم الدعم لهذا العدد الكبير من اللاجئين، ويعيشون في قرابة 12 مخيمًا تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، وسبق أن أعلنت الأونروا أن الأموال التي لديها تكفي حتى نهاية مارس فقط.

وأوضح أنه كانت هناك ضرورة أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى الاجتماع الذي عُقِد بحضور عدد من سفراء الدول الممولة للأونروا والممثلين عن الأونروا والوكالات الأممية المشاركة في هذا التمويل، والسفير الفلسطيني في لبنان لبحث كيفية استمرار هذا الدعم والتمويل، لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم الخدمات للفلسطينيين.

أونروا القاهرة الإخبارية اللاجئين الفلسطينيين لبنان الحكومة اللبنانية الوكالات الأممية

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