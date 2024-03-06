الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"أونروا": نخشى انتقال المجاعة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

ضحايا الجوع فى غزة
ضحايا الجوع فى غزة

قال عدنان أبوحسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن معظم سكان شمال قطاع غزة أصيبوا بالعديد من الأمراض من سوء التغذية، مؤكدًا أن وكالة أونروا تخشى انتقال المجاعة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. 

وأضاف "أبوحسنة" اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في شمال قطاع غزة هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين من الجوعى في مختلف المناطق، ومعظم السكان هناك أصيبوا بأمراض بدرجات مختلفة وهناك طائفة كبيرة من الأطفال والشباب والنساء والرجال القاطنين في الشمال يعانون من قصور التغذية.

وأكد أن معظم من ولدوا في شمال غزة خلال الفترة الماضية ولدوا قصار القامة وناقصي الوزن، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة كانت متواجدة إلى حد ما في السابق ولكنها اليوم أصبحت ظاهرة عامة.

وأوضح، أن كل السكان في شمال القطاع يشربون مياهًا ملوثة تمامًا، ولا أحد منهم يجد أي شيء على الإطلاق.

القاهرة الإخبارية أونروا شمال قطاع غزة المجاعة قطاع غزة سوء التغذية

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