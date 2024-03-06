المحكمة العليا الأمريكية تحدد جلسة 25 أبريل للنظر فى قضية حصانة ترامب

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن المحكمة العليا الأمريكية تحدد جلسة 25 أبريل القادم للنظر في قضية حصانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الملاحقة القضائية.

وفي وقت سابق، قال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، إن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، كان محظورًا من أن يوجد اسمه على باقة الانتخاب في ثلاث ولايات وهي: مين وإلينوي وكولورادو، ولكن المحكمة الأمريكية العليا ألغت بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية، مؤكدًا أن هذا القرار يرجع للكونجرس في البت ما إذا كان ترامب قد شارك في أعمال تخريبية في السادس من يناير أم لا؟.