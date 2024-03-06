البنك المركزى: السوق الموازية لا تُسعر ولا يوجد لها مقياس وليست منظمة

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك شيئًا نفتخر به في الجهاز المصرفي وهو أن هناك نظامًا لا يوجد في بلدان أخرى، وهو نظام التعامل بالبنوك وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتعطل إذا كان هناك تعامل في سوق غير رسمية يقوم بسحب جزء من الموارد خارجه.

وأضاف عبدالله، اليوم، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن السوق غير الرسمية لا تُسعر، وليست لديها آلية للحصول على العرض كله والطلب كله، مؤكدًا أن سعر السوق غير الرسمية لا يوجد لها مقياس وليست منظمة.

وأوضح، أننا الآن في مرحلة بداية وليس في نهاية، ما حدث أن الموارد زادت أكثر من الطبيعي، مؤكدًا أن المواطن المصري سيشعر بهذا الأمر في السوق في القريب العاجل.

نسعى لحل المشكلة من جذورها

وأشار، إلى أنه يجب أن تكون لدينا موارد دولارية كبيرة تدخل في الجهاز المصرفي وأن تكون لدينا صناعات وأفكار تحل الأمور من جذورها كي لا تتكرر هذه المشاكل مرة أخرى، مؤكدًا أننا نسير في هذا الاتجاه بحل المشكلة من جذورها.

وأكد، أننا الآن نسير في اتجاه كامل وبتنسيق كامل أن الدولة المصرية في ظرف فترة ستكون لديها كفاية ذاتية من العملة، وألا يكون لديها عجز عملة.