الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنك المركزى: السوق الموازية لا تُسعر ولا يوجد لها مقياس وليست منظمة

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك شيئًا نفتخر به في الجهاز المصرفي وهو أن هناك نظامًا لا يوجد في بلدان أخرى، وهو نظام التعامل بالبنوك وبعضها البعض، مشيرًا إلى أن هذا النظام يتعطل إذا كان هناك تعامل في سوق غير رسمية يقوم بسحب جزء من الموارد خارجه. 

وأضاف عبدالله، اليوم، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن السوق غير الرسمية لا تُسعر، وليست لديها آلية للحصول على العرض كله والطلب كله، مؤكدًا أن سعر السوق غير الرسمية لا يوجد لها مقياس وليست منظمة.

وأوضح، أننا الآن في مرحلة بداية وليس في نهاية، ما حدث أن الموارد زادت أكثر من الطبيعي، مؤكدًا أن المواطن المصري سيشعر بهذا الأمر في السوق في القريب العاجل. 

نسعى لحل المشكلة من جذورها 

وأشار، إلى أنه يجب أن تكون لدينا موارد دولارية كبيرة تدخل في الجهاز المصرفي وأن تكون لدينا صناعات وأفكار تحل الأمور من جذورها كي لا تتكرر هذه المشاكل مرة أخرى، مؤكدًا أننا نسير في هذا الاتجاه بحل المشكلة من جذورها.

 وأكد، أننا الآن نسير في اتجاه كامل وبتنسيق كامل أن الدولة المصرية في ظرف فترة ستكون لديها كفاية ذاتية من العملة، وألا يكون لديها عجز عملة.

البنك المركزي الجهاز المصرفي البنوك صندوق النقد الدولي اكسترا نيوز العملة

مواد متعلقة

نائب محافظ البنك المركزى: نعمل على استعادة الثقة للحد من التضخم

البنك المركزى: نستهدف أن نصل لسعر التضخم أن يكون أحاديًا

هل هناك انقسامات داخل حلف الناتو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟ باحث يُجيب

محلل سوداني: تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الحرب وراء تفاقم الأزمة الإنسانية

خبير سياسات دولية: فوز ترامب وبايدن فى الانتخابات التمهيدية متوقع

الرئيس الأوكرانى: سقوط قتلى وجرحى فى هجوم روسى على ميناء أوديسا

البنك المركزى: الاتفاق مع صندوق النقد على تحسين كفاءة السياسة النقدية

المالكى: العالم يقف صامتًا وداعمًا لكل الجرائم الإسرائيلية فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

الدولار يتراجع بعد تصريحات رئيس الفيدرالى بشأن أسعار الفائدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟