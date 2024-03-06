خبير سياسات دولية: فوز ترامب وبايدن فى الانتخابات التمهيدية متوقع

علّق الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، على النجاح الساحق الذي حققه دونالد ترامب في الثلاثاء الكبير، وخلو الساحة من المنافسين على كرسي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية بين بايدن وترامب فقط.

وقال خبير السياسات الدولية، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ترامب قبل بدء التحليل أو النظر إلى نتائج الثلاثاء الكبير كان محققًا لنجاحًا في بعض من الولايات الأمريكية الرئيسية الهامة، مشيرًا إلى أن ترامب استثمر فترة رئاسته وشعبيته وبكل الخطط السياسية الماكرة استطاع أن يقدم نفسه للحزب الجمهوري على أنه هو المرشح الأوحد والأفضل لهذا الحزب بعدما وضح أن نيكي هيلي غير قادرة على أن تساير وتسابق ترامب.

وأوضح، أن الناخب الأمريكي في اختياره بين ترامب وبايدن، ستظل دائمًا قضايا أساسية حاكمة ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق إلا بعد عدّ الأصوات في 5 نوفمبر وما بعده.