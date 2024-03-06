الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

البنك المركزى: نستهدف أن نصل لسعر التضخم أن يكون أحاديًا

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي حسن عبدالله

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي قرر زيادة سعر الفائدة كي يقدر الجنيه المصري أن يكون له قمية للاستثمار، والاحتفاظ به كي يكون مفيدًا للمواطن المصري ومفيدًا لنا جميعًا.

وقال حسن عبدالله، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن رفع الفائدة إلى هذا الحد وبهذه الطريقة هو شيء مطلوب، مشيرًا إلى أننا اليوم على مسار تنازلي وليس على مسار تصاعدي في سعر الفائدة.

وأوضح، أن البنك المركزي لن يتردد في أن يستعمل أي أدوات لديه، مشيرًا إلى أنه على المدى المتوسط نستهدف أن نصل لسعر التضخم أن يكون أحاديًا.  

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