الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

آخر تطورات زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى روسيا

الوكالة الدولية للطاقة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال حسين مشيك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من موسكو، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل صباح اليوم إلى مدينة سوتشي الروسية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث التقى بمدير شركة روس آتوم الروسية.

وأضاف مشيك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه خلال اللقاء مدير الشركة الروسية قدم إلى مدير الوكالة الدولية الإجراءات التي تتخذها الشركة والجانب الروسي من أجل ضمان سلامة محطة زابوريجيا النووية، موضحا أن مدير شركة روس آتوم أكد أن الوجود الوسي بالمحطة هو لحمياة المحطة من الاستهدافات الأوكرانية.

وأوضح، أنه تم الاتفاق بينهما على مواصلة الاتصالات والمحادثات بشأن استمرار عمل محطة زابوروجيا النووية وضمان سلامة هذه المحطة، مشيرً، إلى أن الجانب الروسي أكد ما تحدثت عنه موسكو خلال الفترة الماضية بأن الوجود الروسي في المحطة يأتي حماية للمحطة من الاستهدافات الأوكرانية وأن زابوروجيا أصبحت جزءا من روسيا، مؤكدا أنه وجود الصوات الروسية بالمحطة طبيعي.
 

القاهرة الإخبارية موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوتشي فلاديمير بوتين محطة زابوروجيا النووية

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