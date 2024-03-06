الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المؤتمر": التسعير العادل للجنيه يقضى على السوق السوداء (فيديو)

البنك المركزي
البنك المركزي

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن القرار الصادر من البنك المركزي اليوم بالتسعير العادل للجنيه، كان يترقبه الجميع من فترة لأن هذا مطلب هام جدًا للقضاء على السوق الموازية للدولار، وتوحيد سعر العملة ما بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، أو تقليل الفجوة حتى ما بين السعر. 

 

وأضاف فرحات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “dmc”، أن هذا الأمر سيشجع المستثمر والمصدر ورجال الأعمال والمصريين في الخارج من تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية من خلال البنوك المصرية، ويشجع أن تكون آليات السوق ثابتة ومستقرة ويحقق القضاء على ما يقال عليه تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

 

وأوضح أن هذه العملية تسهم في فتح الاعتمادات السندية للمستوردين حال توافر الدولار في البنوك المصرية، وبالتالي سيدفع العاملين في السوق الموازية إلى الإسراع بالتخلص من العملة الدولارية المتواجدة بحوزتهم، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد نجاحا للسياسات النقدية في البنك المركزي ويحقق توازنا مع السياسيات المالية التي تقوم بها الحكومة المصرية.

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