الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هشام عز العرب: مصر لن تتخلف عن سداد ديونها

هشام عز العرب
هشام عز العرب

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدرة البنك التجاري الدولي، إن الخطوات الخارجية بعد تصريح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على تصحيح المسار وكيفية استخدام الموارد القادمة من تخصيص بعض الأشياء، أعطت رسالة قوية للعالم الخارجي بأن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها. 

وأضاف عز العرب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الأشياء التي تم بيعها وإيرادها الدولاري في الطريق، فإن هذا الإيراد الدولاري سيدخل البنك المركزي وسيدعم موقفه وسيدعم الاحتياط وسيعطي قوة ضاربة للبنك المركزي في التدخل في السوق إذا خرجت الأسعار عن النطاق.

وتابع: “مقابل هذه الدولارت ستتولد عنها جنيهات مصرية التي هى حق الدولة في البيع مقابل الدولار الذي سيدخل للبنك المركزي، فنحن نتحدث عن ترليون جنيه وستخفض من الدين المحلي لوزاة المالية وأنها ستسدد به جزءا من الحساب المكشوف بينها وبين البنك المركزي الذي كان سببًا في الأساس في ارتفاع التضخم”.

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