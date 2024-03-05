جماعة الحوثى تستهدف مُدمرتين أمريكيتين بالصواريخ والطائرات المُسيرة

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، عن أنها استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي اليمنية، أطلقت صاروخين بالستيين مضادين للسفن من اليمن بعد منتصف ليل الإثنين، ما أدى إلى إصابة سفينة حاويات مملوكة لسويسرا ترفع العلم الليبيري في خليج عدن وإلحاق أضرار بها.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، نقلته شبكة "سي إن إن"، أن أحد الصاروخين أصاب السفينة (إم. إس. سي سكاي 2) ما أدى لوقوع أضرار، لكن دون تقارير عن إصابات.