خبير: هناك تطابق بين مصر والبحرين حول القضايا العربية وطرق حلها

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير مركز العربي للدراسات الاستراتيجية، إن هناك تطابقًا في وجهات النظر بين مصر ومملكة البحرين، حول القضايا العربية، وضرورة وجود حل سلمي لهذه القضايا، وعلى رأسهم القضية الفلسطينية، بحكم ما نشهده منذ يوم 7 أكتوبر الماضي من اعتداءات إسرائيلية وحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الرؤية المصرية انطلقت من عدة محاور أساسية، حيث تتطابق معها الرؤية البحرينية أيضًا، بضرورة وقف الآلة العسكرية الإسرائيلية ووقف الأعمال العسكرية كل داخل الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة من أجل دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح، أن هدف مصر والبحرين، هو ضرورة الدخول المستمر للمساعدات الإنسانية سواء في شمال غزة بالإسقاط الجوي أو بأريحية عبر معبر رفح والمعابر الأخرى التي تم إغلاقها من قبل إسرائيل.