الثلاثاء 05 مارس 2024
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كاتب صحفى: الدولة تسعى لتحسين جودة حياة المواطنين

الصحفي أحمد يعقوب
الصحفي أحمد يعقوب

علّق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، على جهود الدولة لسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ.

 

وأضاف يعقوب، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيو"، أن الدولة المصرية لديها توجه رئيسي وهو تحسين جودة حياة المواطنين، بجانب تمكين المواطن من الحصول على فرصة عمل جيدة والحصول على تعليم وصحة وخدمة بشكل جيد.

 

وأوضح أن هناك 11 ميناء متواجدة على البحر الأحمر، و7 آخرين على البحر الأبيض المتوسط، و65% من حركة تجارة مصر مع دول العالم المختلفة تتم عن طريق ميناء الإسكندرية، و7 أو 8% تتم عن طريق ميناء العين السخنة.

 

وأكد أن هناك خطة لتطوير الموانئ تتم على مدارالفترة منذ 2014 وحتى الآن، وهذا يعزز الممر اللوجيتسي الذي يتم إنشاؤه من العين السخنة إلى ميناء جرجوب على البحر المتوسط غرب مرسى مطروح.

اكسترا نيوز مال وأعمال البضائع الموانئ المواطن فرصة عمل البحر الاحمر البحر الأبيض المتوسط الإسكندرية العين السخنة

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