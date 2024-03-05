الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: هدف الاحتلال فى الضفة الغربية تصفية قضية اللاجئين

غزة
غزة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهدف بات واضحًا في الضفة الغربية ومخيماتها، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تفصية قضية اللاجئين وتفريغ الينية التحتية في كل المخيمات في الضفة.

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة، وتمت إصابة شاب واعتقال شابين فلسطينيين من المخيم، حيث قوبل هذا الاقتحام باشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات الضفة الغربية، وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال الشابين الفلسطينيين.

وأوضحت، أنه في مخيمات "الفوار، والأمعري، وعقبة جبر"، بالضفة الغربية، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي تلك المخيمات واعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين بجانب إصابة طفل، فيما وقعت الاشتباكات المسلحة في تلك المخميات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.


 

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين الضفة الغربية خيمات الاحتلال قضية اللاجئين المخيمات

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: روسيا تؤكد أن سلامة محطة زابوريجيا مسئولية القوات الأوكرانية

حزب الله يستهدف قوة للاحتلال الإسرائيلى فى موقع بركة ريشا بالصواريخ

مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: الخطر قادم من روسيا

الاتحاد الأوروبى يقترح تعزيزًا دفاعيًا كبيرًا لتقليل اعتماده على الأسلحة الأمريكية

فتح مراكز التصويت في فيرجينيا وماين للانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي

"القاهرة الإخبارية": 97 شهيدًا خلال 10 مجازر فى 24 ساعة

رئيس وزراء أرمينيا يشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات لغزة دون عقبات

مصدر رفيع المستوى: استمرار مباحثات القاهرة بهدف التوصل لهدنة بغزة.. ولا صحة لعدم الوصول لاتفاق حتى الآن

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

توجيه وزارى مهم لتنظيم ضوابط صرف المواطنين لمستحقاتهم التموينية

توجيه عاجل من وزير التعليم لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

القبض على متهم بالتحرش بموظفة داخل كوافير فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟