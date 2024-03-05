القاهرة الإخبارية: هدف الاحتلال فى الضفة الغربية تصفية قضية اللاجئين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الهدف بات واضحًا في الضفة الغربية ومخيماتها، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تفصية قضية اللاجئين وتفريغ الينية التحتية في كل المخيمات في الضفة.

وأضافت السلامين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة، وتمت إصابة شاب واعتقال شابين فلسطينيين من المخيم، حيث قوبل هذا الاقتحام باشتباكات مسلحة وقعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمات الضفة الغربية، وانسحبت قوات الاحتلال بعد اعتقال الشابين الفلسطينيين.

وأوضحت، أنه في مخيمات "الفوار، والأمعري، وعقبة جبر"، بالضفة الغربية، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي تلك المخيمات واعتقلت عدد من الشبان الفلسطينيين بجانب إصابة طفل، فيما وقعت الاشتباكات المسلحة في تلك المخميات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



