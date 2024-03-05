الثلاثاء 05 مارس 2024
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فتح مراكز التصويت في فيرجينيا وماين للانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي

جريدة الدستور

أكد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأنه تم فتح مراكز التصويت في ولايتي فيرجينيا وماين، في يوم الثلاثاء الكبير في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي.

المحكمة العليا الأمريكية تمنع الولايات من استبعاد المرشحين لمناصب اتحادية


وفي سياق آخر، منحت المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب نصرا كبيرا، أمس الإثنين، بمنع الولايات من استبعاد المرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد وإلغاء استبعاد ولاية كولورادو له من الاقتراع.

أبطل القضاة بالإجماع قرارًا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر بطرد الرئيس السابق من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، يوم الثلاثاء، بعد أن وجد أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يحرمه من تولي منصب عام مرة أخرى.

وخلصت محكمة كولورادو إلى أن ترامب شارك في تمرد بسبب تحريضه ودعمه، لهجوم أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

القاهرة الإخبارية مراكز التصويت فيرجينيا ماين الثلاثاء الكبير الانتخابات التمهيدية الجمهوري الديمقراطي

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