محمد عبدالناصر: الإفراج عن السلع الغذائية وضخها في السوق سيؤدي لانخفاص الأسعار

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، أبرز ما جاء في جريدة “الدستور” العدد الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024.

وعلّق الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مدير تحرير جريدة الدستور، على خبر: "توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ.. مدبولي: إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.. ومطالبات برلمانية بتشديد القربة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بالسوق الموازية"، مؤكدا أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية ودخولها للبنك المركزي، صدرت توجيهات رئاسية بشكل مباشر بضرورة الإفراج عن عدد من السلع ومستلزمات الانتاج والتي من أهمها الأدوية والأعلاف والسلع الغذاية ومستلزمات الإنتاج.



وأضاف عبدالناصر، خلال استضافته ببرنامج “8 الصبح” المُذاع على فضائية dmc، أن، عند الحديث عن الإفراج عن السلع الغذائية وضخها في الأسوق المصرية خلال الفترة القادمة فإن هذا الأمر سيساهم في إتاحة السلع الغذائية للمواطنين الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاص الأسعار بشكل مباشر.



وأكد أن الإفراج أيضًا، عن مستلزمات الانتاج، فإنها ستساهم في عمل المصانع ودوران عجلة الانتاج مرة أخرى.