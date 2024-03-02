السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: متظاهرون يغلقون شارع أيلون فى تل أبيب

متظاهرون يغلقون شارع
متظاهرون يغلقون شارع أيلون في تل أبيب

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون شارع أيلون في تل أبيب.

وقبل قليل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، عقب تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

عائلات المحتجزين يتظاهرون أمام مقر إقامة "نتنياهو"

ووصلت مسيرة من آلاف الإسرائيليين المطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة إلى القدس، اليوم السبت، بينما يستعد مفاوضون لاستئناف محادثات لوقف إطلاق النار تتضمن اتفاق تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتدفق سيل من المشاركين في المسيرة على طريق سريع متعرج مؤدٍ إلى القدس ووصلوا إلى المدينة، وكان في مقدمتهم عائلات الرهائن الذين احتجزهم مسلحو فصائل المقاومة خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

استغرق وصول المسيرة أربعة أيام بعد انطلاقها من أحد المواقع الذي تعرض لهجوم أكتوبر، ورفع المشاركون فيها أعلام إسرائيل وصورًا للمحتجزين، وانضم إليهم المزيد من المحتجين في تجمع حاشد أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

القاهرة الإخبارية المتظاهرين الإسرائبليين شارع أيلون تل أبيب

مواد متعلقة

بايدن: المساعدات التى تصل إلى غزة ليست كافية

الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيم فى رفح الفلسطينية فظيعة

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 متظاهرين فى تل أبيب

الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة "حتسريم" ومستوطنات "غلاف غزة"

عادل حمودة: "جمال حمدان" تمتع برصانة علمية وعاش حياة بسيطة

المستوطنون يهاجمون المنازل فى رام الله ويحطمون الممتلكات

الحوثيون: "الأعمال العدائية" من السفن الحربية ضد اليمن تسببت فى خلل بالكابلات البحرية

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلجورود

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

عاجل.. ضربات لا تتوقف.. اقتصاديون لـ"الدستور": الدولة نجحت فى السيطرة على دولار السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود