القاهرة الإخبارية: متظاهرون يغلقون شارع أيلون فى تل أبيب

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون شارع أيلون في تل أبيب.

وقبل قليل، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، عقب تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

عائلات المحتجزين يتظاهرون أمام مقر إقامة "نتنياهو"

ووصلت مسيرة من آلاف الإسرائيليين المطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة إلى القدس، اليوم السبت، بينما يستعد مفاوضون لاستئناف محادثات لوقف إطلاق النار تتضمن اتفاق تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وتدفق سيل من المشاركين في المسيرة على طريق سريع متعرج مؤدٍ إلى القدس ووصلوا إلى المدينة، وكان في مقدمتهم عائلات الرهائن الذين احتجزهم مسلحو فصائل المقاومة خلال هجومهم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".

استغرق وصول المسيرة أربعة أيام بعد انطلاقها من أحد المواقع الذي تعرض لهجوم أكتوبر، ورفع المشاركون فيها أعلام إسرائيل وصورًا للمحتجزين، وانضم إليهم المزيد من المحتجين في تجمع حاشد أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.