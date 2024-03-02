السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المستوطنون يهاجمون المنازل فى رام الله ويحطمون الممتلكات

المستوطنون
المستوطنون

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن المستوطنين يهاجمون منازل في قرية برقة الواقعة شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية، ويحطمون ممتلكات الفلسطينيين؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

في سياق آخر، أعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان عن أن حكومة الاحتلال تطلق موجة استيطان عاتية في الضفة الغربية.

وقال المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، إن الاحتلال يواصل حربه الوحشية على قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يجري وراء سراب "النصر المطلق"، دون أن يعير اهتماما لصورة إسرائيل كدولة منبوذة في أوساط واسعة من الرأي العام حول العالم.

القاهرة الإخبارية المستوطنون قرية برقة رام الله الضفة الغربية

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