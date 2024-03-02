السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الحوثيون: "الأعمال العدائية" من السفن الحربية ضد اليمن تسببت فى خلل بالكابلات البحرية

الحوثيون
الحوثيون

أكد الحوثيون في اليمن أن الأعمال العدائية من قِبَل السفن الحربية البريطانية والأمريكية ضد اليمن تسببت في خلل في الكابلات البحرية بالبحر الأحمر؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق آخر، قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن غرق سفينة "روبيمار"، سينتج عنه العديد من المشاكل البيئية الخطرة والكبيرة، مؤكدًا أنه كان يمكن أن نتفادي هذه الكارثة.

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترك السفينة لمصيرها، كان من المتوقع أن تكون الآثار المترتبة عليه كبيرة، وكان لابد من التنسيق من قبل القوات الموجودة بالبحر الأحمر لإنقاذ الموقف.

 

 

 

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القاهرة الإخبارية الأعمال العدائية السفن الحربية اليمن الكابلات البحرية الحوثيون البحر الاحمر

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