السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد "دوار النابلسى".. "نيويورك تايمز ورويترز" تكشفان الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر شاشتها تقريرًا لها، عن كشف صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ووكالة "رويترز"، عن الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي بعد مجزرة شارع الرشيد بدوار النابلسي في قطاع غزة.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، في تقريرها، أنه مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يكشف الاحتلال الإسرائيلي يوميًا عن وجهه القبيح ويضع قادة العام الذين دعموه في أزمة أخلاقية لم يشهدها تاريخٌ قديمٌ أو حديث.

وأكد التقرير، أنه من قلب الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تنتظر نتائج التحقيق في مذبحة دوار النابلسي، خرجت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالتعاون مع وكالة رويترز، بتحقيق شامل عما جرى لتقطع فيه شكهم بيقين وتنفد مزاعم الاحتلال عن سقوط الشهداء والجرحى في حادث دوار  النابلسي  نتيجة دهس شاحنات المساعدات لهم.

وأكدت نيويورك تايمز في تحقيقها، أن جميع حالات الاستشهاد والإصابات نتيجة استخدام جيش الاحتلال للرصاص الحي أسلحة ثقيلة على الدبابات التي كانت تسير بالقرب من الشاحنات، بالإضافة إلى إصابات أخرى بأعيرة نارية تم إطلاقها من طائرات بدون طيار.

القاهرة الإخبارية نيويورك تايمز رويترز الولايات المتحدة مذبحة دوار النابلسي

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