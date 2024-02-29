مقررة أممية: الحكومة الإسرائيلية دمرت مظاهر الحياة في غزة

قالت تلالينج موفوكينج، مقررة الأمم المتحدة للحق في الصحة، إنه على الأمم المتحدة العمل من أجل حل الأزمة في قطاع غزة.

وأضافت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، اليوم الخميس، خلال مداخلة لها عبر قناة “القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الإسرائيلية دمرت كل مظاهر الحياة، حيث يوجد كثير من الضحايا والدمار في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن أكثر من 450 فردًا من الطواقم الطبية قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.

وتابعت: “أرسلنا طلبا عاجلا للحكومة الإسرائيلية للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية واحترام القوانين الدولية”، مشيرةً إلى أنه من الضروري استمرار العمل على وقف إطلاق النار بقطاع غزة.