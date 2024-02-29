الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر استشهاد فلسطينيين خلال توزيع المساعدات

استشهاد فلسطينيين
استشهاد فلسطينيين

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا طارئا إثر استشهاد فلسطينيين في أثناء توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

اغتيال طالبي "لقمة العيش" بشارع الرشيد

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء أكثر من 150 شهيدًا في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف فلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بغزة.

مجزرة بشعة وغير مسبوقة

بينما قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على استهدافِ تجمع للمئات من المواطنين أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بمدينة غزة.

وأشارت حماس، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تلك المجزرة البشعة وغير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب، تُضاف لسلسلة المجازر الطويلة التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني، غير مكترثٍ بعواقب أفعاله الإرهابية، وتأتي في إطار حرب التجويع التي ينفذها العدو المجرم ضد أبناء شعب فلسطين الهادفة لتهجيره عن أرضه؛ تنفيذًا لمخططه الخبيث الرامي لطمس القضية الفلسطينية، بسبب غطاء وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في عدوانه.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي المساعدات الإنسانية قطاع غزة استشهاد فلسطينيين

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