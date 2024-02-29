عاهل الأردن: سنواصل إرسال المساعدات لغزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، والأولوية لمناطق الشمال من القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

إنزال جوي للمساعدات

وفي وقتٍ سابق، بمشاركة مصرية أردنية فرنسية، أقلعت 6 طائرات من عمان لتنفيذ إنزالات جوية لمساعدات صحية وغذائية وحيوية، بتنسيق مشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا.

وكشف بيان صادر عن الجيش الأردني، أن القوات المسلحة الأردنية، شاركت بـ3 طائرات أردنية ضمن الإنزالات الجوية محملة بالمواد الإغاثية والغذائية.