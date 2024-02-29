السفير أحمد حجاج: مصر لم تغفل عن السودان رغم انشغالها بغزة (فيديو)

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية الأسبق، إنه بالرغم من انشغال مصر بالأوضاع في غزة وبعض القضايا الإقليمية الأخرى، إلا أن ذلك لم يصرفها على الانتباه للأوضاع في السودان، الذي يمثل عمقًا اسراتيجيًا للأمن القومي المصري والعلاقات التاريخية بين الشعبين.

وأضاف "حجاج"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن الزيارة الأخيرة ليست هي الأولى لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى مصر، ولكن في العام الماضي استضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا لرؤساء دول جوار السودان، وكان حاضرا الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وبحث أفضل السبل لحل الأزمة السودانية ووقف الاقتتال العبثي الذي يحدث في الوقت الحالي في السودان الشقيق.

وأوضح، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية، يعملان على التوصل لحل يؤدي إلى استقرار الأوضاع في السودان، ومن ضمن هذه المحاولات لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، منذ عدة أيام وبحثا خلال اللقاء بعض الأوضاع الهامة، من بينها الوضع في الداخل السوداني نظرًا لأن كلا الدولتين جارة للسودان.