الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"المرصد الأورومتوسطى": الطعام اختلط بدماء الفلسطينيين فى مجزرة شارع الرشيد

المرصد الأورومتوسطي
المرصد الأورومتوسطي

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بارتكابه المجزرة البشعة بحق الفلسطينيين في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بمدينة غزة، لافتًا إلى أن الطعام اختلط بدماء الفلسطينيين.


وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمارس عمليات القتل والتجويع بشكل بشع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا توجد قوانين تنص على استخدام التجويع سياسة من سياسات الحرب.

اغتيال طالبي "لقمة العيش" بشارع الرشيد

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتقاء أكثر من 150 شهيدًا في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف فلسطينيين خلال انتظارهم وصول المساعدات في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بغزة.

مجزرة بشعة وغير مسبوقة

بينما قالت حركة حماس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدم على استهدافِ تجمع للمئات من المواطنين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في شارع الرشيد قرب دوار النابلسي بمدينة غزة.

وأشارت حماس، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن تلك المجزرة البشعة وغير المسبوقة في تاريخ جرائم الحروب، تُضاف لسلسلة المجازر الطويلة التي يقترفها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني، غير مكترثٍ بعواقب أفعاله الإرهابية، وتأتي في إطار حرب التجويع التي ينفذها العدو المجرم ضد أبناء شعب فلسطين الهادفة لتهجيره عن أرضه؛ تنفيذًا لمخططه الخبيث الرامي لطمس القضية الفلسطينية، بسبب غطاء وتواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي بايدن في عدوانه.

القاهرة الإخبارية الاحتلال الطعام اختلط بدماء الفلسطينيين شارع الرشيد لقمة العيش مجزرة

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