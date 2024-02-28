الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فايز فرحات: انضمام السويد لـ"الناتو" تحوّل كبير بموازين القوى فى المنطقة

فايز فرحات
فايز فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمكن وصفه بأنه تحول استراتيجي كبير في المنطقة.

وأضاف فرحات، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا التحول يؤسس لموازين قوى جديدة بين حلف الناتو والقوى الأوروبية من ناحية، وروسيا والصين من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن هذا يغير في العقائد العسكرية في أوروبا.

وأوضح، أن المنطقة مقبلة على تحولات ضخمة وأن كل هذا ستتبعه تحولات بعد أن تكتمل حلقة توسيع الناتو شرقًا فإنه ستكون هناك تداعيات أخرى تتعلق بخطط نشر القدرات العسكرية لحلف الناتو في كل هذه المناطق.
 

 

 

القاهرة الإخبارية حلف شمال الأطلسي حلف الناتو السويد وروسيا الصين

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