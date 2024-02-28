مستشارة أوباما السابقة: نتنياهو مستمر فى حربه من أجل الحفاظ على منصبه

قالت لوري واتيكنز، المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نواياه سيئة بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه مستمر في حربه على الفلسطينيين من أجل الحفاظ على منصبه لأطول وقت ممكن.

وأضافت واتيكنز، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “مطروح للنقاش”، المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدرك توابع الحرب، ولديه الآن موقف صعب، حيث إنه يحاول وقف الحرب، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار المستمر على قطاع غزة، لا يمكن بين عشية وضحاها، فهناك الكثير من الرهائن الذين لا بد من الإفراج عنهم قبل الوصول لوقف النار، لذلك الأمر الآن أصبح يشوبه التوتر بين نتنياهو وبايدن.

وأوضحت أن هناك خلافات بين نتنياهو وبايدن، بدأت منذ قتل المدنيين الفلسطينيين، قائلة: “بايدن صرح أمس بأنه ليس سعيدًا بكل ما يحدث في أرض غزة، ويريد أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار، كما أنه يؤكد على نتنياهو الحفاظ على أرواح المدنيين، ولكنه ما زال مستمرًا في دعم نتنياهو رغم ذلك”.