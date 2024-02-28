"العجرمى": هناك تطور فى الموقف الأمريكى بالاتجاه الإيجابى

قال الدكتور أشرف العجرمي وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، إن الموقف الأمريكي بات يضغط على إسرائيل إلى حد بعيد وربط المساعدات العكسرية بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي والقوانين الأمريكية أيضًا، هو تطور في الموقف الأمريكي بالاتجاه الإيجابي.

وأضاف العجرمي، اليوم، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تضيق ذرعًا بالجرائم الإسرائيلية التي باتت تثقل على الرأي العام الأمريكي وعلى صورة الولايات المتحدة في الرأي العام الدولي.

وأوضح، أن هذا يمكن أن يحدث تغيرًا نوعًا ما في المواقف الإسرائيلية، خاصةً أن الرئيس الأمريكي جو بادين حاول في لقاء صحفي أن يتحدث بأن التزام الحكومة الإسرائيلية بوزراء مثل بن غفير سيقود إلى تحول أغلبية دولية ضد إسرائيل وضد مواقف الحكومة الإسرائيلية.