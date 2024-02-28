أبومازن: هدف الحكومة الإسرائيلية تكثيف حملات التطهير العرقى للفلسطينيين

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبومازن، إن هدف الحكومة الإسرائيلية ليس فقط تقويض فرص السلام على أساس حل الدولتين وإنما تكثيف حملات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

قطاع غزة جزء لا يتجزأ من فلسطين

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم لتولي مسئوليات الحكم في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وحذّر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما جاء في مبادئ اليوم التالي للحرب، لا سيما لجهة إنكار وجود الشعب الفلسطيني والإصرار على فرض السيادة الإسرائيلية.