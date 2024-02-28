"الطفلة النائمة" تمازح الحاضرين في "قادرون باختلاف" بإلقاء النكات

ألقت الطفلة “تاليا” الملقبة بالطفلة النائمة بعض النكات أمام الرئيس السيسي اليوم خلال احتفالية قادرون باختلاف، وأطلق عليها هذا اللقب بسبب أنها غفوت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” النسخة الرابعة من العام الماضي.

تاليا تلقي النكات على الحاضرين أمام الرئيس

تاليا: أنا صاحية الحمد لله أصل انت صعبت عليا المرة اللي فاتت.. طب إنت بقى فايق يا إبراهيم يا فايق..؟!

تاليا: بقولك يا إبراهيم أنا عايز أقول نكتة؟..

إبراهيم فايق: احنا م اتفقناش على كدة دي توريطة..

الرئيس: قولي وضحكينا يا تاليا

فايق: قولي نكت من اللي ينفع تتقال أبوس إيدك السكر

تاليا: بيقولك ليه الهرم الأكبر لونه أصفر؟

إبراهيم فايق: ليه..؟!

تاليا: من خوفو…

تاليا: أقولك نكتة تانية..؟

إبراهيم فايق: ماشي.. بس بشرط تطلع أحلى من الأولانية..

تالية: بيقولك مرة آيس كريم وقع من الدور العاشر عارف قال ايه..؟

إبراهيم فايق: قال إيه..؟

تالية: قال الحسوووني..

وعمت القاعة بالضحك عقب إلقاء الطفلة تاليا الملقبة بالطفلة النائمة النكات من على مسرح قادرون باختلاف 5.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.