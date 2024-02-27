الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الكشكي: جلسات الحوار الوطني اتسمت بـ"العمق"

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى بالأمس واليوم اتسمت بالعمق والحرص الشديد على السباق مع الزمن للوصول إلى مخرجات ونتائج وتوصيات تتزامن مع اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات تزامنت مع قفزة اقتصادية كبرى وقعتها الدولة المصرية مع الإمارات بعنوان "رأس الحكمة".

 

وأضاف الكشكي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أننا أمام اقتصاد يتحرك للأمام وبخطة مدروسة، تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، وبالتوازى ينطلق الحوار الوطنى لمناقشة قضاياه بعنوان “الحوار الاقتصادى”.

وأوضح، أنه منذ أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة الحوار الوطنى، عكف مجلس الأمناء والمسؤولين على المحور الاقتصادي على وضع بعض القضايا الملحة والمهمة ومنها الموازنة العامة والدين العام وزيادة الإيرادات العامة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.

 

وأشار إلى أن الخميس المقبل، ستعقد جلسات يوميًا من 3 إلى 4 جلسات، مركزة على القضايا الملحة التى تهم المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن هذه الجلسات أشبه بكتابة "الدواء"، فهى تصورات لحلول، فنحن فى مرحلة كتابة "روشتة العلاج".

الحياة اليوم الحياة الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني رأس الحكمة الحوار الاقتصادي الرئيس عبدالفتاح السيسي

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: الدعم المصرى لفلسطين لن يتوقف

عضو "الأزهر للفتوى" يوجه نصيحة لمن لا يصلى ويريد أن يقترب من لله

"السفيرة عزيزة" يقدم نصائح لتنظيم النوم فى رمضان

الفنانة التونسية فريال يوسف تتحدث عن دورها فى مسلسل "بابا جه" (فيديو)

جمعية نورويك الإنسانية بغزة: يجب توفير مكان آمن للمدنيين فى القطاع

فايز فرحات: جهود مصرية ضخمة لدعم الأشقاء فى فلسطين

القاهرة الإخبارية: "الداخلية العرب" يقر خطة أمنية وإعلامية للوقاية من الجريمة

الخارجية الفرنسية تدين دعوة "سموتريتش" لبناء 3300 وحدة استيطانية بالضفة

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة