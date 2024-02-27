الكشكي: جلسات الحوار الوطني اتسمت بـ"العمق"

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى بالأمس واليوم اتسمت بالعمق والحرص الشديد على السباق مع الزمن للوصول إلى مخرجات ونتائج وتوصيات تتزامن مع اللحظة الراهنة، مشيرًا إلى أن هذه الجلسات تزامنت مع قفزة اقتصادية كبرى وقعتها الدولة المصرية مع الإمارات بعنوان "رأس الحكمة".

وأضاف الكشكي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أننا أمام اقتصاد يتحرك للأمام وبخطة مدروسة، تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية، وبالتوازى ينطلق الحوار الوطنى لمناقشة قضاياه بعنوان “الحوار الاقتصادى”.

وأوضح، أنه منذ أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة الحوار الوطنى، عكف مجلس الأمناء والمسؤولين على المحور الاقتصادي على وضع بعض القضايا الملحة والمهمة ومنها الموازنة العامة والدين العام وزيادة الإيرادات العامة وسبل التعامل مع الدين الخارجي.

وأشار إلى أن الخميس المقبل، ستعقد جلسات يوميًا من 3 إلى 4 جلسات، مركزة على القضايا الملحة التى تهم المواطن بشكل مباشر، موضحًا أن هذه الجلسات أشبه بكتابة "الدواء"، فهى تصورات لحلول، فنحن فى مرحلة كتابة "روشتة العلاج".