الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علاقات دولية: الدعم المصرى لفلسطين لن يتوقف

الدعم المصري لفلسطين
الدعم المصري لفلسطين

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن تصريحات السفير سامح شكري  وزير الخارجية، أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، رسالة بضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته وعدم التعامل بازدواجية معايير واضحة فيما يخص العدوان على قطاع غزة، باعتبار أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى كانت تسعى بقوة إلى أن يتحمل المجتمع الدولي هذه المسئوليات.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن تخاذل المجتمع الدولى جعل الجانب الإسرائيلي يتمادى فى أفعاله الإجرامية وأفعاله أحادية الجانب، ومنها استغلال سلاح المساعدات الإغاثية والإنسانية لفرض واقع جديد، بفرض سياسة التجويع والتهجير.

وأوضح أن ما نشاهده الآن من تصريحات وتحركات مصرية على كل المستويات والأصعدة دليل قاطع على أن الدعم المصرى اللا متناهي لدعم القضية الفلسطينية لن يتوقف إلا بتنفيذ حلم الفلسطينيين بإقامة دولتهم العادلة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك في إطار تفريغ أي قرار من مضمونه، فكثير من القرارات صدرت من قبل مجلس الأمن الدولي ولم يتم تنفيذها لأن الولايات المتحدة تستغل سلطاتها لإيجاد الحماية القانونية والسياسية والعسكرية والأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلية.

ونوّه، إلى أنه لأول مرة أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل واضح إلى أن هناك وقفًا لإطلاق النار يوم الإثنين المقبل، حيث حدد موعدًا، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على أن هناك الكثير من الجهود الدبلوماسية المبذولة.

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سامح شكري المجلس الدولي لحقوق الإنسان الحياة اليوم الحياة الدعم المصري القضية الفلسطينية

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