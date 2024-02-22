أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تخسر الدعم الدولى لها يومًا تلو الآخر

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن العالم يشعر بالاستياء الشديد من الجرائم الصهيونية، خاصة وأن إسرائيل لم تلتزم بكل القرارات التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تخسر الدعم الدولي بشكل مستمر يوما تلو الآخر.

الموقف المصري على مر التاريخ كان داعمًا للقضية الفلسطينية

وأضاف في حديثه، أن هناك تحركات كبيرة جدًا ضد الكيان الصهيوني، ولكن إسرائيل مستمرة في تقديم دورها الأحادي وفرضه على العالم دون الالتفات للقوانين الدولية التي تلزمها بالتوقف عن جرائمها في فلسطين.

وأشار إلى، أن الموقف المصري، على مر التاريخ، كان داعمًا ومؤكدًا ثوابت مصر في سياستها الخارجية لدعم القضية الفلسطينية.

وكان قد أضاف الدكتور حامد فارس من قبل، أن 7 أكتوبر كان حدثًا كاشفًا لرغبات إسرائيل في استغلال الحدث لتنفيذ مخططها، والسعى بكل قوة لتصفية القضية الفلسطينية، ولكن ثبات الموقف المصرى، وتأكيدها مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وتحرك القيادة المصرية منذ اللحظة الأولى ما جعل هناك تغيرًا حقيقيًا في الموقف الدولي.