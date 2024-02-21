الأربعاء 21 فبراير 2024
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عضو الفريق القانونى الفلسطينى: محتوى ما قدمته مصر أمام "العدل الدولية" كان فى الصميم

نميرة نجم
نميرة نجم

قالت السفيرة د.نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل تعرضت لكل أبعاد ما يحدث على الأرض في فلسطين خاصة الوضع في غزة وأثره على المواطنين واستمرار العنف والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث كشفت مصر للعالم عن الوجه الإجرامي للكيان الصهيوني.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأضافت نميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن محتوى ما قدمته مصر أمام محكمة العدل الدولية كان في الصميم، وتأكيد على جميع المواقف الثابتة لمصر حيال القضية الفلسطينية منذ عقود طويلة.

تابعت: "المرافعة المصرية أمام المحكمة الدولية كانت على مستوى رفيع شكلًا ومضمونًا ويكشف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وخرق القوانين الدولية".

وأكدت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية من قبل، أنه عندما تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى ضد الاحتلال الصهيوني كانت الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة أيدت ما خرجت به المحكمة، موضحة أن قرار محكمة العدل الدولية لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، لكن كل التدابير التي جاءت من المحكمة تشير في فحواها إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية.

نميرة نجم متحدث الحكومة الفلسطينية أمام المحكمة الحياة اليوم الحياة محمد مصطفي شردي

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