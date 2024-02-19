عضو الفريق القانونى الفلسطينى: نطالب محكمة العدل بالإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال الصهيونى

قالت الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني، إن الفريق القانونى تقدم اليوم بمذكرة كاملة الأركان تشمل حق تقرير المصير، إلى جانب إدانة الكيان كل القوانين الخاصة بالقانون الدولي الإنساني داخل الأراضي المحتلة.

إدانة الكيان الصهيوني



وأكدت الدكتورة نميرة نجم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن الفريق القانوني الفلسطيني طالب من المحكمة الإعلان بعدم مشروعية الاحتلال الصهيوني الذي طال وجوده في الأراضي المحتلة.

وأضافت في حديثها، أن العرض اليوم أمام محكمة العدل الدولية تناول الجانب السياسي الفلسطيني، والجانب القانوني الذي تحدث عنه الفريق بكل وضوح وشفافية.

إنهاء الاحتلال

وتابعت: "عرضنا القضية الفلسطينية بشكل تفصيلي وواضح أملًا في الخروج بقرار قوي يسهم في التحرك لإنهاء الاحتلال والوضع الراهن".

وكانت قد أكدت من قبل، أنه عندما تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى ضد الاحتلال الصهيوني كانت الغالبية الساحقة للقضاة من المحكمة أيدوا ما خرجت به المحكمة، موضحة أن قرار محكمة العدل الدولية لم يتطرق إلى وقف إطلاق النار، لكن كل التدابير التي جاءت من المحكمة تشير في فحواها إلى ضرورة وقف العمليات العسكرية.